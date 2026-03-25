Процедуру сертификации педагогов хотят усовершенствовать: какие главные изменения запланировали
- Министерство образования и науки Украины предложило изменения в процедуру сертификации педагогов.
- Они должны устранить несоответствия между сроками сертификата и межаттестационного периода.
В Украине хотят усовершенствовать процедуру сертификации педагогов. Министерство образования и науки обнародовало для общественного обсуждения законопроект с конкретными изменениями.
В частности, устранить несоответствия между трехлетним сроком действия сертификата и пятилетним межаттестационным периодом. Об этом отмечает "Судебно-юридическая газета".
Почему изменения нужны?
Это несоответствие является причиной чрезмерной нагрузки на педагогов из-за дублирования процедур оценивания в пределах одного цикла.
Увеличение срока действия сертификата до пяти лет позволит синхронизировать процессы сертификации и аттестации,
– указано в сообщении.
Также изменения будут способствовать оптимизации расходов и повышению результативности использования средств госбюджета, которые направляют на сертификацию педагогов.
Интересно! Педагоги в Украине уже могут подавать заявки на участие в пилотировании государственной политики "Деньги ходят за учителем". Это можно сделать через платформу "Вектор". Учителя сначала должны там зарегистрироваться, информирует Министерство образования и науки Украины.
Так, законопроект имеет целью усовершенствовать процедуру сертификации педагогов. Замечания и предложения следует присылать на e-mail: nataliia.kliasen@mon.gov.ua до 17 апреля 2026 года как сравнительную таблицу.
Процедуру сертификации педагогов планируют изменить / МОН
Что известно о сертификации учителей в 2026 году?
- В этом году участие в сертификации принимают участие учителя / учительницы начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин, а также иностранного (английского) языка.
- На выполнение заданий первого этапа предусмотрели 180 минут.
- Всего в 2026 году пройти педагогическую сертификацию имели возможность 5 тысяч школьных учителей.