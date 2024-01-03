В 2024 году часть учителей пройдет сертификацию. В Украинском центре оценки качества образования уже определили даты проведения этого теста.

Подробности сообщила начальница отдела сертификации педагогических работников УЦОКО Юлия Романенко.

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В УЦОКО назвали даты проведения сертификации учителей

Так, независимое тестирование учителей начальных классов, а также математики и украинского языка и литературы, которые преподают в 5 – 6 классах, состоится 9 марта. В то же время тестирование учителей учебных предметов исторической и гражданской отрасли – 14 сентября 2024 года.

Примет участие в сертификации в этом году смогут 1500 учителей начального звена, по 1000 преподавателей украинского языка и математики, и 500 учителей истории.

Начать подготовку к сертификационному тесту они могут заранее, ознакомившись с примерами тестов, которые использовались в предыдущие годы

Отметим, что в 2024 году объем сертификационного теста для учителей математики и начальных классов будет уменьшен.

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Кто может пройти сертификацию в 2024 году

На 2024 год МОН распространило внешнее оценивание профессиональных компетентностей на учителей, преподавающих следующие предметы и курсы:

всемирной истории;

вступления в историю Украины и гражданского образования;

гражданского образования;

истории Украины;

основ правоведения.

Регистрация для участия в сертификации состоится с 15 по 30 января 2024 года в два этапа. Об особенностях регистрации можно узнать на сайте УЦОКО.

В Минобразования также сообщали, что успешно прошедшие сертификацию педагоги будут получать доплату в размере 20% к должностному окладу в течение срока действия сертификата – трех лет.