В Украине завершилась регистрация на сертификацию педагогов
Источник:Минобразования Украины
В Украине завершился срок регистрации для участия в сертификации педагогов в 2024 году. Она продолжалась в течение 15 – 30 января.
За это время зарегистрировалось более 4 тысяч учителей. Что следует знать педагогам, читайте дальше.
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В Украине завершилась регистрация на сертификацию
Для успешной регистрации и дальнейшего участия в сертификации кандидаты должны были вовремя прислать документы в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.
Дату их подачи определяют по оттиску штемпеля отправления на почтовом конверте. Региональные центры обрабатывают регистрационные документы в течение десяти календарных дней с момента их получения.
На сегодняшний день региональные центры уже обработали все полученные регистрационные документы и подготовили регистрационные уведомления:
- 1239 – для учителей начальных классов;
- 501 – для учителей украинского языка и литературы;
- 423 – для учителей математики;
- 411 – для учителей истории и гражданских дисциплин.
Что делать после регистрации
Для этих педагогов на сайте УЦОКО также создали кабинеты участников сертификации. Войти в них можно по логину и PIN-коду, которые указаны в регистрационном сообщении. Их пришлют по результатам обработки документов на указанный в регистрационной карточке-заявлении адрес.
Получить данные для входа также можно через специальный сервис на сайте УЦОКО. Для этого необходимо ввести номер регистрационной карточки-заявления и проверить, на каком этапе обработки регистрационные документы, а в случае успешной регистрации – получить данные для входа.
Ранее мы также писали о том, когда в 2024 году состоится сертификация педагогов. Даты читайте по ссылке.