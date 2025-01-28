Сертификация учителей: кандидаты уже получили письма-вызовы

Учителя, которые в этом году зарегистрировались на сертификацию, уже получили письма-вызовы. В них содержится самая необходимая информация для прохождения тестирования.

Письма участникам уже поступили в персональные электронные кабинеты, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Освіта.UA".

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Что известно о сертификации

Письма-вызовы получили учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин, которые будут участвовать в педагогической сертификации.

Интересно! Ожидается, что в первом этапе сертификации, а именно независимом тестировании профессиональных знаний и умений примут участие 1419 учителей начальных классов, 421 учитель математики, 424 учителя украинского языка и литературы, а также 337 учителей истории и гражданских дисциплин.

Документ размещен в персональных электронных кабинетах участников сертификации. В нем содержится информация об адресе пункта проведения независимого тестирования, а также дату и время прохождения соответствующей процедуры.

Тест состоится 08 февраля, начало экзамена – в 11:00.

Допуск участников сертификации в пункты тестирования будет осуществляться с 10:30 до 10:55. Участники, которые по каким-либо причинам опоздают на экзамен, не будут допущены к сдаче теста.

Важно, чтобы участники сертификации имели заблаговременно распечатанное письмо-вызов, ведь он обязателен для допуска в пункт тестирования. Кроме того, для входа участник должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Тесты содержат по 85 заданий для учителей начальной школы, учителей украинского языка и литературы, 70 заданий для учителей математики и 80 заданий для учителей истории и гражданских дисциплин. Содержание самих тестов независимого тестирования в рамках сертификации определено соответствующими программами.

На прохождение теста педагогам отведено 180 минут.

Важно! В Украинском центре оценивания качества образования предостерегли участников сертификации от распространения в соцсетях или частном общении информации о местах проведения тестирования.