Не "шалфей": как по-украински называть это лекарственное растение

Часть названий растений имеют народное название и латинское. Иногда они совпадают или различаются частично, но важно знать свое, чтобы не калькировать чужое.

Как называется растение "шалфей" на украинском, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Не говорите "пихта": это вечнозеленое дерево имеет свое украинское название

Как назвать "шалфей" на украинском языке?

Это красивое ароматное растение сажают на клумбах или любуются дикорастущим. А в быту часто можно услышать название – "шалфей". Впрочем, это не украинская норма, а калька с русского. Правильное украинское название этого лекарственного растения – шавлія (ударение на "і").

Словарь украинского языка (СУМ-20) объясняет: шавлія – багаторічна трав’яниста рослина з родини губоцвітих, яку вирощують як лікарську й декоративну.

В Фармацевтическом словаре также фиксируется только форма – шавлія.

Украинское название очень близко к латинскому – Salvia, а буква "с" изменилась на "ш" под влиянием немецкого или польского языков – szałwia.

Интересно! Латинское название растения происходит от salūs (-utis) "здоровье; добро; спасение" и сразу намекает на целебные свойства растения.

Среди других народных названий можно встретить – сальвія, шевлія, шалві́я.

Но "шалфей" – это чужая русская форма, которую мы не встречаем в своих словарях.

Чем интересен шалфей?

Шалфей – замечательный медонос и пряность. Это уникальное растение, которое используют в медицине, парфюмерии, кулинарии, озеленении сада. Шалфей обогащает вкус и способствует улучшению усвоения жирных мясных блюд, соусов и салатов. Из листьев заваривают ароматный чай.

В народной медицине шалфей считался "травой жизни", что лечит от простуды и придает силы. В украинских заговорах его называли "травой от усталости", потому что верили, что он восстанавливает энергию.

Шалфей сухостепной: смотрите видео

В европейских легендах шалфей символизирует мудрость и долголетие.

Известно более 1000 видов шалфея, а в Украине растет 29, и два из них культивируются – шалфей лекарственный и шалфей мускатный.

Один из видов шалфея – шалфей сухостепной, в народе называют васильки. Но не стоит путать его с другим цветком, который на русском называют "васильки", на украинском это – волошка.

О ценности этого растения свидетельствует и тот факт, что в честь него назван астероид – 1083 Сальвия.

Поэтому говорите название растения на украинском правильно – шалфей.