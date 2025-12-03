Укр Рус
Учеба Саморазвитие Вы шапку "одели" или "надели" сегодня: как сказать правильно
3 декабря, 16:23
Вы шапку "одели" или "надели" сегодня: как сказать правильно

Алеся Кух
Основні тези
  • Слово "одевать" используется в языке, когда действие выполняют в отношении другого человека или для одежды, например: "Мама одевает ребенка".
  • Слово "надевать" применяется, когда одеваются сами или одевают аксессуары на себя: "Я надеваю куртку".

Оказывается между словами "надевать", "одевать" есть разница. Эта маленькая деталь играет роль при правильной формулировке предложения.

Что "одеваю", а что "надеваю" и в чем разница, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения филолога Лариса Чемерис.

Как правильно говорить – надеваем шапку или одеваем?

В холодный сезон так и хочется утеплить голову красивым беретом, шляпкой или шапкой. Но как правильно назвать процесс – одягання, надягання или надівання? Многие путают эти слова. Поэтому объясняем через определение из словарей:

  • Одягати – это действие, которое вы выполняете в отношении другого человека и когда речь идет об одежде (платье, брюки, рубашку или верхнюю одежду): "Мама одевает ребенка".
  • Надягати – действие, которое мы делаем сами по отношению к себе или вещи, то есть одеваем на кого-то или что-то: "Я надеваю куртку".
  • Выделяют и слово – надівати – положить / надеть предмет обуви или аксессуар на тело: "К этому платью надену ожерелье".

А поскольку шапка, шляпка шарфик и шапочка и перчатки – это аксессуары, то мы их "надягаємо" или "надіваємо". 

Как использовать слова правильно: смотрите видео

Кроме того, слово "одевать" многозначное и может использоваться в переносном значении. Например, "деревья одели белые зимние одежды из снега".

То есть "одеть" это и про:

  • непосредственное одевание на тело,
  • обеспечение одеждой, например по сезону,
  • подбирать одежду к празднику или торжественному случаю,
  • наряжать,
  • устилать поверхность чего-то – река оделась в лед.

Запомнить легко: вы можете надевать что-то на себя, а одевать – кого-то другого. А аксессуары и "надівати", и "надягати".

Так что, теперь вы точно не ошибетесь! Говорите правильно!