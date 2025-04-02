Знаете ли вы, откуда появилось выражение "на шару": вы точно будете удивлены

Часто удачные фильмы или книги разлетаются на крылатые выражения. И порой так случается, что теряется информация об источнике происхождения выражения или меняется его значение.

Хоть раз и вы слышали или употребляли выражение "на шару" и радовались его значению. А о его происхождении рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Павла Мацьопы.

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Как появилось выражение "на шару"

Конечно вы радовались когда-нибудь бесплатным приятностям – кофе, мелочи или услуге и рассказывая говорили – "я получил на шару". Именно так – "на шару" означает даром, легко.

Но откуда взялось это выражение? История его происхождения не слишком веселая и сначала оно имело другое значение.

Объяснение дает Словарь русского жаргона (со ссылкой на М. Фасмера). "Шарой" в Сибири называли вываренный чай (чайную заварку), а выражение "на шару" обозначало ситуацию работать за бесценок, то есть за чайную заварку, которую уже один раз заварили.

Однако есть и альтернативная версия – украинская. В украинском обществе "шаром" или "прошарком" называли социальный слой населения. И на "на шару" иронично могли обозначать поверхностность или показательность действий.

Это жаргонное заимствование можно заменить украинскими словами:

дарма

задарма

запівдарма

дурно

задурно

надурняк

за так грошей

даремно

за так

за спасибі.

Так стоит ли использовать жаргон, когда есть столько соответствий?

Откуда происходит "на шару": смотрите видео

Однако не все так однозначно, слово "шара" есть и в языке идиш. Оно означает "остатки" или "излишек". По традиции товары невзрачного вида продавцы оставляли на прилавке для бедных даром.

А еще, по еврейской традиции, на поле необходимо оставлять невыжатую полосу – шеар – остаток, чтобы бедные могли собрать колоски. То есть эти колоски они получили "на шару".

Теперь вы знаете все версии происхождения выражения "на шару", а какой верить – выбор за вами.

Красивая выразительная литературная речь поразит всех, поэтому лучше пользуйтесь ею! А для интересных разговоров изучайте истории происхождения различных выражений, как о выражении "кино и немцы".