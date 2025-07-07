В слове "щавель" многие украинцы делают ошибку, и вот какую
- Слово "щавель" в украинском языке существует, но с ударением на второй слог - щавЕль.
- Растение имеет различные народные названия, такие как квас, квасок, кислица, щавлик, щівник, зело на борщ.
Летом безумно популярен зеленый борщ. Но поспорим, что вы неправильно произносите название растения, из которого его готовят.
Есть ли слово "щавель" в украинском языке и как его правильно произносить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Оли Багний.
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Можно ли говорить "щавель"
Это растение одним из первых прорастает весной и используется для приготовления – похлебок, борщей, холодников и салатов, а еще кваса и киселя. Это популярное растение, которое любят выращивать огородники на своих дачах.
Но есть ли такое название в украинском языке – щавель. Да есть, но разница в ударении. На русском название звучит как щАвель, а на украинском – щавЕль, с ударением на второй слог.
Например: "На огороде уже достиг щавЕль - время варить зеленый борщ!".
Это нормативная украинская форма, зафиксирована в словарях, а латинское название – Rumex.
Однако народное название растения происходит от его вкуса – кислого или квасного, обусловленного щавелевой кислотой. Поэтому можем встретить названия:
- квас,
- квасок,
- кислиця,
- щавлик,
- щівник,
- зело на борщ.
Именно по названиям щавель и квасок – различают огородное и дикое растение. Огородное растение выращивают в течение сезона. А вот дикое, например щавель конский, – только весной, потому что со временем листья становятся твердым, горьким и невкусным.
Щавель на украинском: смотрите видео
Интересные факты о щавеле
Это не простое растение, которое издавна ценят украинцы за вкус и пользу. Вот вам пучок интересностей о щавеле – растение, что киснет, но дарит здоровье
- Щавель – одно из самых первых весенних зеленых растений, появляющееся после зимы. Его листья богаты витамином C, каротином, рутином, железом – настоящее спасение от авитаминоза.
- Если щавель начинает цвести, его листья становятся грубыми и менее вкусными. Поэтому огородники срезают цветоносы, чтобы продлить период сбора нежных листьев.
- Щавель растет не только на грядках, но и на лугах, берегах рек, в оврагах и даже на болотах. Он очень неприхотлив к почве, но любит влагу.
- Несмотря на пользу, щавель содержит высокую концентрацию щавелевой кислоты, которая может способствовать образованию камней в почках. Поэтому его не рекомендуют употреблять в больших количествах людям с проблемами почек.
- В народе щавель использовали для улучшения пищеварения, очищения крови, лечения кожи. Отвар из корня применяли как вяжущее средство при желудочных расстройствах.
- Род Rumex (щавель) насчитывает более 150 видов, но самый известный – щавель обыкновенный (Rumex acetosa). Есть еще конский щавель, щавель шпинатный, щавель красный и тому подобное.
- Щавель можно засолить или заморозить и использовать для приготовления салата или борща зимой.
Потребляйте вкусное растение и говорите на украинском!