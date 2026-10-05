"Щепетильный" – слово-ловушка: чем его заменить на украинском языке

Есть слово, которое мы, казалось бы, прекрасно понимаем, но когда пытаемся заменить его украинским, вдруг теряемся. "Щепетильный" – это какой?

Но украинский язык здесь предлагает остановиться и подумать: а какое именно значение мы имеем в виду, чтобы подобрать соответствующий эквивалент. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Щепетильный" – а как это сказать на украинском?

Есть слова, которые мы настолько привыкли слышать именно на русском, что украинский эквивалент не сразу приходит на ум. "Щепетильный" – как раз из таких.

Прежде всего, "щепетильный" можно сказать о человеке, ситуации, отношении, выполнении работы.

И здесь начинается самое интересное: переводить его одним-единственным словом не стоит. Все зависит от того, о чем именно мы говорим.

Если человек очень внимателен к деталям, тщательно подходит к делу, можно сказать:

ретельний,

докладний,

скрупульозний,

сумлінний,

педантичний,

принциповий,

чіткий,

прискіпливий.

Например: "Він дуже ретельно перевіряє документи" или "Вона скрупульозно ставиться до кожної деталі".

А если речь идет о человеке, который особенно деликатно относится к какому-то вопросу, уместны будут такие слова: делікатний, тактовний, перебірливий, обережний.

"Це делікатне питання".

"До цієї теми треба підійти обережно".

А еще есть интересное слово, которое нечасто можно услышать, – "діткливий". Оно означает очень важный вопрос, который больше всего беспокоит или сильно впечатляет. Или, другими словами, – "дошкульний".

А еще так можно сказать об очень чувствительном или ранимом человеке – "вона дуже дітклива".

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В зависимости от контекста можно сказать:

"щепетильный вопрос" – делікатне, тонке, таке, що потребує обережності, важливе;

– делікатне, тонке, таке, що потребує обережності, важливе; "щепетильное отношение" – особливо уважне, обережне, вимогливе;

– особливо уважне, обережне, вимогливе; "щепетильное исполнение" – ретельне, скрупульозне.

Поэтому фраза "щепетильный вопрос" вовсе не обязательно должна превращаться в кальку. На украинском языке естественнее сказать "делікатне питання", "тонке питання", "важливе питання" – в зависимости от контекста.

Поэтому прежде чем автоматически сказать "щепетильный", стоит спросить себя: а что именно вы хотите подчеркнуть – тщательность, придирчивость или деликатность?