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Учеба Саморазвитие "Щепетильный" – слово-ловушка: чем его заменить на украинском языке
5 октября, 18:19
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Обновлено - 18:26, 5 октября

"Щепетильный" – слово-ловушка: чем его заменить на украинском языке

Олеся Кух

Есть слово, которое мы, казалось бы, прекрасно понимаем, но когда пытаемся заменить его украинским, вдруг теряемся. "Щепетильный" – это какой?

Но украинский язык здесь предлагает остановиться и подумать: а какое именно значение мы имеем в виду, чтобы подобрать соответствующий эквивалент. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Щепетильный" – а как это сказать на украинском?

Есть слова, которые мы настолько привыкли слышать именно на русском, что украинский эквивалент не сразу приходит на ум. "Щепетильный" как раз из таких.

Прежде всего, "щепетильный" можно сказать о человеке, ситуации, отношении, выполнении работы.

И здесь начинается самое интересное: переводить его одним-единственным словом не стоит. Все зависит от того, о чем именно мы говорим.

Если человек очень внимателен к деталям, тщательно подходит к делу, можно сказать:

  • ретельний,

  • докладний,

  • скрупульозний,

  • сумлінний,

  • педантичний,

  • принциповий,

  • чіткий,

  • прискіпливий.

Например: "Він дуже ретельно перевіряє документи" или "Вона скрупульозно ставиться до кожної деталі".

А если речь идет о человеке, который особенно деликатно относится к какому-то вопросу, уместны будут такие слова: делікатний, тактовний, перебірливий, обережний.

  • "Це делікатне питання".

  • "До цієї теми треба підійти обережно".

А еще есть интересное слово, которое нечасто можно услышать, – "діткливий". Оно означает очень важный вопрос, который больше всего беспокоит или сильно впечатляет. Или, другими словами, – "дошкульний".

А еще так можно сказать об очень чувствительном или ранимом человеке – "вона дуже дітклива".

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В зависимости от контекста можно сказать:

  • "щепетильный вопрос" –  делікатне, тонке, таке, що потребує обережності, важливе;
  • "щепетильное отношение" – особливо уважне, обережне, вимогливе;
  • "щепетильное исполнение" –  ретельне, скрупульозне.

Поэтому фраза "щепетильный вопрос" вовсе не обязательно должна превращаться в кальку. На украинском языке естественнее сказать "делікатне питання", "тонке питання", "важливе питання" – в зависимости от контекста.

Поэтому прежде чем автоматически сказать "щепетильный", стоит спросить себя: а что именно вы хотите подчеркнуть – тщательность, придирчивость или деликатность?