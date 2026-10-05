Але українська тут пропонує зупинитися й подумати: а яке саме значення ми маємо на увазі, щоб підібрати відповідник. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Щепетильний" – а як це сказати українською?

Є слова, які ми настільки звикли чути саме російською, що український відповідник не одразу спадає на думку. "Щепетильний" – якраз із таких.

Перш за все, "щепетильний" можна сказати про людину, ситуацію, ставлення, виконання роботи.

І тут починається найцікавіше: перекладати його одним-єдиним словом не варто. Усе залежить від того, про що саме ми говоримо.

Якщо людина дуже уважна до деталей, ретельно ставиться до справи, можна сказати:

ретельний,

докладний,

скрупульозний,

сумлінний,

педантичний,

принциповий,

чіткий,

прискіпливий.

Наприклад: "Він дуже ретельно перевіряє документи" чи "Вона скрупульозно ставиться до кожної деталі".

А якщо йдеться про людину, яка особливо делікатно ставиться до певного питання, доречними будуть слова: делікатний, тактовний, перебірливий, обережний.

"Це делікатне питання".

"До цієї теми треба підійти обережно".

А ще маємо цікаве слово, яке нечасто можна почути, – "діткливий". Воно означає дуже важливе питання, яке найбільше турбує чи дуже вражає. Або іншим словом – "дошкульний".

А ще так можна сказати про дуже чутливу чи вразливу людину – "вона дуже дітклива".

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Залежно від контексту можна сказати:

"щепетильне питання" – делікатне, тонке, таке, що потребує обережності, важливе;

– делікатне, тонке, таке, що потребує обережності, важливе; "щепетильне ставлення" – особливо уважне, обережне, вимогливе;

– особливо уважне, обережне, вимогливе; "щепетильне виконання" – ретельне, скрупульозне.

Тож фраза "щепетильный вопрос" зовсім не обов'язково має перетворюватися на кальку. Українською природніше сказати "делікатне питання", "тонке питання", "важливе питання" – залежно від контексту.

Тому перед тим, як автоматично сказати "щепетильний", варто запитати себе: а що саме ви хочете підкреслити – ретельність, прискіпливість чи делікатність?