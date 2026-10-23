"Мені шкОда" или "мені шкодА": слово, в котором ударение меняет все

В украинском языке ударение может изменить не только звучание слова, но и его значение. А в контексте разговора оно может оказаться и вовсе неуместным.

Как в слове "шкода" ударение меняет значение – рассказываем со ссылкой на Алину Светличную.

"ШкОда" или "шкодА" – ударение меняет значение?

В украинском языке есть слова, в которых ударение играет особую роль: меняет значение или оттенок высказывания. Такой случай – "шкОда" и "шкодА".

ШкОда – слово с этим ударением имеет несколько значений:

Это чувство сожаления, сочувствия или досады из-за потери или ситуации: "Дітей шкОда, адже вони ні в чому не винні"..

Материальные потери или убытки: "Буревій завдав значної шкоди".

Озорной, непоседливый ребенок или человек.

ШкодА – ударение на последнем слоге традиционно связывают со значением "зря", "напрасно", "бессмысленно".

Вред тратить время на споры.

Вред идти под дождь без зонтика.

Вредно прилагать усилия, если никто не хочет слушать.

А ещё "Шкода" – так по-украински называют автомобиль чешской марки, оригинальное название которой пишется Škoda – с буквой Š и гачеком над ней. И ударение падает на первый слог: "ШкО́да". В чешском языке ударение обычно ставится на первый слог.

Что меняется с ударением: смотрите видео

Слово сохранилось и в фамилии – Шкода, с ударением на "о". Вероятно, оно происходит от поведения или характера человека – сострадательного или озорного.

Что еще меняет значение ударение?

В украинском языке есть еще несколько таких слов, значение которых без контекста в предложении или ударения сразу непонятно.

За́мок – старинная крепость. Замо́к – устройство на дверях.

– старинная крепость. – устройство на дверях. Му́ка – страдание. Мука́ – продукт из перемолотого зерна.

– страдание. – продукт из перемолотого зерна. А́тлас – сборник географических карт. Атла́с – гладкая ткань.

– сборник географических карт. – гладкая ткань. Пла́чу – проливаю слезы. Плачу́ – плачу деньги за товар или услугу.

Например, предложение "Я плачу" без контекста может означать и грусть, и оплату. В устной речи именно ударение помогает понять, что имеет в виду собеседник.

Задания на правильное ударение слов есть и в НМТ. Среди них встречаются слова, в которых мы часто ошибаемся, даже не догадываясь об этом. Например, знаете ли вы, как правильно ударять слова " "чернозем" " и "чорнослив"?

Ударение в украинском языке стоит проверять так же внимательно, как и написание слова. Поэтому давайте слушать, как мы говорим, и не забывать: ударение имеет значение!