Символ несокрушимости: в метро Харькова обустроили подземную школу – фото

В харьковской подземке обустроили школу. Учебные кабинеты разместили на 5 станциях метро.

Классы обустроили, в частности, на станции Университет, информирует 24 Канал. Там на глубине 3 метра есть 7 классов.

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Пространство у них яркое – учителя перевезли школьные принадлежности из кабинетов в школе. Там есть доски, парты и игрушки.

Школу в метро оборудовали освещением, климат-контролем и пожарной сигнализацией. А еще – развели пассажирское и детское движение.

"Метрополитен – это как раз о социализации. Нет детских садов. Какое-то там общение на детских площадках – не удовлетворяет всех потребностей. Но надеюсь, что школа в метрополитене нам даст именно те навыки коммуникации для дальнейшей жизни", – подчеркнула мама первоклассника Наталья.

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Как будут проходить занятия

Остальные станции со школой расположены в спальных районах города. Дети в метро-школе будут учиться в 2 смены. В общем, в подземке за школьные парты сядет тысяча детей.

"Решили метро, потому что мы первый класс. Мы хотим, чтобы ребенок понял, что такое школа. Что такое парта", – сказала мама первоклассницы Виктория.

60 классов с 1-го по 8-й включительно будут учиться всего 2 – 3 дня в неделю. Каждый день у школьников будет по 3 урока с перерывами. В другие дни дети будут опять заниматься онлайн. Первые уроки в метрополитене начнутся 4 сентября.

Линейка впервые за 3 года

В День знаний первоклассников собрали на торжественную линейку. Впервые за 3 года. Провели ее тоже под землей. Мама первоклассника Надежда рассказала, что планировала отдать сына Тимура в лицей у дома, где они проживают. Однако из-за войны ребенок вынужден учиться в метро. Однако надежды пойти в обычную школу – они не теряют.

Скоро победа, и мы пойдем в нашу школу. Да, сынок?

– сказала Надежда.

Остальные школьники в Харьковской области, а это 97%, продолжат учиться дистанционно. Все из-за ситуации безопасности.

Школа в метро Харькова / Фото 24 Канала

Что говорят в МОН о школе в метро

Обучение детей в метро-школе прокомментировал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью Суспильному, сообщает 24 Канал. Глава МОН назвал решение Харькова вывести часть школьников на обучение в метро ситуативным и креативным.

Он отметил, что единственным решением очного обучения Харькова является метро, ведь там не успевают спускаться в укрытие. Хоть их и строят, но ракета С-300 подлетает через 40 секунд. Поэтому иногда тревога звучит позже, чем долетает ракета.

Это естественно, что они не могут вывести детей в очно-аудиторное обучение, и естественно, что никто на этом не может и не будет настаивать. Обустройство классов в метро – это такое очень ситуативное решение для части детей, но это их решение,

– сказал Лисовой.

В настоящее время существует конфликт между двумя приоритетными стремлениями – безопасностью и качеством образования, которое дают детям. Министр образования и науки убежден, что офлайн-обучение – это лучший способ противостоять потерям в образовании.

"Везде, где можно и где люди готовы вернуться к очной учебе, мы должны создать условия, чтобы они могли вернуться. В то же время это решение должно приниматься проанализировав сначала составляющую безопасности", – подчеркнул глава МОН.

Возвращаться к оффлайн-обучению, убежден Оксен Лисовой, можно лишь тогда, когда риски просчитаны, а учебное заведение обеспечено соответствующими укрытиями и другими мерами.

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