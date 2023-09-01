Класи облаштували, зокрема, на станції Університет, інформує 24 Канал. Там на глибині 3 метри є 7 класів.
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Простір у них яскравий – учителі перевезли шкільне приладдя з кабінетів у школі. Там є дошки, парти та іграшки.
Школу у метро обладнали освітленням, клімат-контролем та пожежною сигналізацією. А ще – розвели пасажирський та дитячий рух.
"Метрополітен – це якраз про соціалізацію. Немає дитячих садочків. Якесь там спілкування на дитячих майданчиках – не задовольняє всіх потреб. Але маю надію, що школа в метрополітені нам дасть саме ті навички комунікації для подальшого життя", – наголосила мама першокласника Наталія.
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Як проходитимуть заняття
Інші станції зі школою розташовані у спальних районах міста. Діти в метро-школі навчатимуться у 2 зміни. Загалом у підземці за шкільні парти сяде тисяча дітей.
"Вирішили метро, тому що ми перший клас. Ми хочемо, щоб дитина зрозуміла, що таке є школа. Що таке є парта", – сказала мама першокласниці Вікторія.
60 класів із 1-го по 8-й включно вчитимуться усього 2 – 3 дні на тиждень. Щодня у школярів буде по 3 уроки з перервами. В інші дні діти займатимуться знову онлайн. Перші уроки в метрополітені розпочнуться 4 вересня.
Лінійка уперше за 3 роки
У День знань першокласників зібрали на урочисту лінійку. Уперше за 3 роки. Провели її теж під землею. Мама першокласника Надія розказала, що планувала віддати сина Тимура до ліцею біля будинку, де вони проживають. Однак через війну дитина вимушена вчитися в метро. Проте, надії піти у звичайну школу – вони не втрачають.
Скоро перемога, і ми підемо до нашої школи. Так, синок?
– сказала Надія.
Решта школярів у Харківській області, а це 97%, продовжать навчатися дистанційно. Усе через безпекову ситуацію.
Школа в метро Харкова / Фото 24 Каналу
Що кажуть в МОН про школу в метро
Навчання дітей у метро-школі прокоментував міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв'ю Суспільному, повідомляє 24 Канал. Очільник МОН назвав рішення Харкова вивести частину школярів на навчання в метро ситуативним та креативним.
Він зауважив, що єдиним рішенням очного навчання Харкова є метро, адже там не встигають спускатися в укриття. Хоч їх і будують, але ракета С-300 підлітає за 40 секунд. Тому іноді тривога звучить пізніше, ніж долітає ракета.
То природне, що вони не можуть вивести дітей в очно-аудиторне навчання, і природне, що ніхто на цьому не може і не буде наполягати. Облаштування класів у метро – це таке дуже ситуативне рішення для частини дітей, але це їхнє рішення,
– сказав Лісовий.
Нині є конфлікт між двома пріоритетними прагненнями – безпекою та якістю освіти, яку дають дітям. Міністр освіти і науки переконаний, що офлайн-навчання – це найкращий спосіб протистояти втратам в освіті.
"Усюди, де можна і де люди готові повернутися до очного навчання, ми повинні створити умови, щоби вони могли повернутися. Водночас це рішення має ухвалюватися проаналізувавши спочатку безпекову складову", – наголосив очільник МОН.
Повертатися до офлайн-навчання, переконаний Оксен Лісовий, можна лише тоді, коли ризики прораховані, а заклад освіти забезпечений відповідними укриттями та іншими заходами.
Початок нового навчального року
- В Україні стартував новий навчальний рік. Майже 13 тисяч шкіл відновили роботу у різних форматах. Загалом навчальні заклади в країні з 1 вересня працюють в очному, дистанційному та змішаному форматах.
- Щоби учні могли навчатися очно, у навчальних закладах облаштовують надійні укриття. Для цього виділили 1,5 мільярда гривень. За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, до початку навчального року укриття обладнали у 76% навчальних закладах. Це продовжують робити й надалі.
- Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, очного навчання не буде на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей.