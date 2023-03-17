Каждая школа может разработать собственную образовательную программу

17 марта 2023, 17:57
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Источник:

Государственная служба качества образования

Школы могут создать собственные образовательные программы и утвердить ее, реализуя свое право на академическую автономию. Это предоставит учебным заведениям несколько преимуществ.

Образовательная программа определяет качество образовательной деятельности. И действующее законодательство Украины предоставляет автономию школам не только в выборе, но и создании образовательных программ.

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Такой собственные образовательные программы позволяют школе:

  • распространять наработанный опыт и новшества;
  • учитывать стратегию развития учреждения, специфику, педагогический и ресурсный потенциал;
  • приближать содержание образовательной программы к запросам учащихся, требованиям и потребностям общества;
  • формировать компетентности учащихся из отдельных или всех образовательных отраслей на уровне выше предусмотренного государственного стандарта для соответствующего уровня полного общего среднего образования;
  • реализовывать академическую свободу;
  • обновлять содержание образования путём внедрения инновационных педагогических технологий.

Для проведения экспертизы и утверждения собственной образовательной программы необходимо обратиться в Государственную службу качества образования Украины. Согласно приказу МОН документы можно подавать без предварительного заполнения регистрационной формы.

Как создать собственную образовательную программу – требования, план действий и другие детали читайте по ссылке.

Добавим, что образовательную программу заведения одобряет педагогический совет и утверждает его руководитель. Да, типовая образовательная программа должна содержать:

  • требования к лицам, которые могут начать обучение по образовательной программе;
  • общий объем учебной нагрузки, ее распределение между образовательными отраслями по годам обучения;
  • рекомендуемые формы организации образовательного процесса;
  • описание инструментария оценки.

Интересно, что общий объем учебной нагрузки для учащихся 5 – 9 классов составляет 5845 часов/учебный год.

Автор: Марія Бондар