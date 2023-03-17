Образовательная программа определяет качество образовательной деятельности. И действующее законодательство Украины предоставляет автономию школам не только в выборе, но и создании образовательных программ.
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Такой собственные образовательные программы позволяют школе:
- распространять наработанный опыт и новшества;
- учитывать стратегию развития учреждения, специфику, педагогический и ресурсный потенциал;
- приближать содержание образовательной программы к запросам учащихся, требованиям и потребностям общества;
- формировать компетентности учащихся из отдельных или всех образовательных отраслей на уровне выше предусмотренного государственного стандарта для соответствующего уровня полного общего среднего образования;
- реализовывать академическую свободу;
- обновлять содержание образования путём внедрения инновационных педагогических технологий.
Для проведения экспертизы и утверждения собственной образовательной программы необходимо обратиться в Государственную службу качества образования Украины. Согласно приказу МОН документы можно подавать без предварительного заполнения регистрационной формы.
Добавим, что образовательную программу заведения одобряет педагогический совет и утверждает его руководитель. Да, типовая образовательная программа должна содержать:
- требования к лицам, которые могут начать обучение по образовательной программе;
- общий объем учебной нагрузки, ее распределение между образовательными отраслями по годам обучения;
- рекомендуемые формы организации образовательного процесса;
- описание инструментария оценки.
Интересно, что общий объем учебной нагрузки для учащихся 5 – 9 классов составляет 5845 часов/учебный год.