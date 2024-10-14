Не хватает более 3 тысяч генераторов: как школы в Украине готовят к зиме
Источник:Biz.censor.net
Украина готовится к непростой зиме. В Минобразования Украины при этом сообщают, как идет подготовка школ.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что школам накануне зимы не хватает 3 300 мощных генераторов, чтобы обеспечивать полноценный образовательный процесс в условиях отключений света. Об этом он сказал во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.
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Как школы готовят к зиме
Чиновник говорит, что МОН очень внимательно сейчас относится к подготовке к зиме. Однако есть довольно значительная потребность в генераторах.
Генераторы имеют фактически все школы, но их мощность не всегда позволяет обеспечить образовательный процесс, работу системы отопления, работу пищеблока. Поэтому 3 300 генераторов – это та потребность, с которой мы работаем сегодня,
– заявил Лисовой.
И добавил, что оборудование школ такими генераторами – это ответственность ОВА. Однако не все областные военные администрации имеют на это ресурс.
Поэтому определяем те регионы, которые не имеют возможности закрыть эту потребность, и направляем туда донорские организации,
– отметил чиновник.
100 генераторов для вузов пообещала предоставить Ассоциация европейских университетов. "И эти генераторы уже отгружают для университетов", уточнил глава МОН.
Но в приоритете – школы, потому что при отключении электроэнергии мы в онлайн детей не переведем, школа будет единственным центром, где можно будет получать образование, и это на прифронтовых регионах еще и в укрытии,
– заявил министр.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Что раньше говорили в Минобразования
- Ранее заместитель Оксен Лисового – Андрей Сташкив – рассказывал, что в Украине сейчас нарабатывают механизмы, чтобы школы смогли работать, если будут отключения света.
- Также в МОН посоветовали школам смещать расписание уроков, чтобы подстроиться под световой день. Главное – соблюдение температурного режима в школе.
- Сташкив отметил: если ситуация критическая, то школа может временно вернуться к дистанционному обучению.