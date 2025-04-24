Датский школьник сам изготавливал и продавал сувениры, чтобы купить рюкзаки маленьким украинцам

Школьник из Дании изготавливал игрушки – сине-желтых цыплят – и продавал их, чтобы на полученные средства закупить рюкзаки школьникам из Украины.

Украинских школьников поддерживают школьники из других стран Об инициативе парня из Дании рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Юлию Свириденко в соцсети Х.

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Какая инициатива школьника из Дании

Одиннадцатилетний мальчик Йенс из Дании придумал, каким образом он может поддержать детей из Украины, пострадавших от войны. Мальчик собственноручно изготавливал игрушки в виде сине желтых цыплят и продавал их в своем городе.

О поступке парня рассказала первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она сообщила, что мальчик продал свои изделия и ему удалось собрать 8 тысяч долларов. На эти средства, он планирует приобрести школьные рюкзаки детям из Украины.

Помните Йенса из Дании? 11-летнего мальчика, который делал пасхальных цыплят, чтобы помочь детям из Украины. На днях Йенс завершил продажу – ему удалось собрать более 8 тысяч долларов!

– отметила госпожа Юлия.

Йенс со своими изделиями / фото с ресурса Юлии Свириденко

Госпожа Свириденко выразила благодарность за инициативу Йенса и подчеркнула важность таких проявлений поддержки для украинских семей. Такие поступки очень важны для детей, пострадавших из-за войны и вынужденных начинать новую жизнь в условиях сложных обстоятельств.

Ранее 24 Канал писал о еще одной инициативе для образования Украины – учитель из Германии совершит поездку из Ужгорода в Дармштадт на велосипеде, чтобы собрать средства для школьников из Украины.