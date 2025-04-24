Датский школьник сам изготавливал и продавал сувениры, чтобы купить рюкзаки маленьким украинцам
- Одиннадцатилетний Йенс из Дании изготавливал сине-желтые игрушки в виде цыплят, чтобы поддержать украинских детей.
- Он собрал 8 тысяч долларов, которые планирует потратить на приобретение школьных рюкзаков для украинских школьников.
Школьник из Дании изготавливал игрушки – сине-желтых цыплят – и продавал их, чтобы на полученные средства закупить рюкзаки школьникам из Украины.
Украинских школьников поддерживают школьники из других стран Об инициативе парня из Дании рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Юлию Свириденко в соцсети Х.
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Какая инициатива школьника из Дании
Одиннадцатилетний мальчик Йенс из Дании придумал, каким образом он может поддержать детей из Украины, пострадавших от войны. Мальчик собственноручно изготавливал игрушки в виде сине желтых цыплят и продавал их в своем городе.
О поступке парня рассказала первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она сообщила, что мальчик продал свои изделия и ему удалось собрать 8 тысяч долларов. На эти средства, он планирует приобрести школьные рюкзаки детям из Украины.
Помните Йенса из Дании? 11-летнего мальчика, который делал пасхальных цыплят, чтобы помочь детям из Украины. На днях Йенс завершил продажу – ему удалось собрать более 8 тысяч долларов!
– отметила госпожа Юлия.
Йенс со своими изделиями / фото с ресурса Юлии Свириденко
Госпожа Свириденко выразила благодарность за инициативу Йенса и подчеркнула важность таких проявлений поддержки для украинских семей. Такие поступки очень важны для детей, пострадавших из-за войны и вынужденных начинать новую жизнь в условиях сложных обстоятельств.
Ранее 24 Канал писал о еще одной инициативе для образования Украины – учитель из Германии совершит поездку из Ужгорода в Дармштадт на велосипеде, чтобы собрать средства для школьников из Украины.