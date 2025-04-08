Ради помощи детям Украины учитель из Германии совершит велопутешествие, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на сообщение Ужгородского городского совета.

Смотрите также Юная пианистка из Тернополя получила несколько гран-при в международных художественных конкурсах

Почему учитель из Германии совершит велопутешествие

С целью привлечь внимание к проблемам детей во времена войны, некоторые педагоги собственным примером демонстрируют, что все возможно – даже проехать на велосипеде 1500 километров, по другому преподавать литературу, чтобы было интересно.

Из Ужгорода в немецкий город побратим Дармштадт на велосипеде совершит велопутешествие учитель английского языка и географии гимназии Лихтенбергшуле, заместитель председателя объединения "Немецкий транспортный клуб" в регионе Дармштадт-Диебург – Йорн Стрюбер.

Преодолевать расстояние в 1500 километров учитель будет с целью сбора средств для инициативы Ambulance for Kids, которая оказывает медицинскую и гуманитарную помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Накануне с господином Йорном встретились представители Ужгородского городского совета и член правления Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО, вице-президент федерации велосипедного спорта Закарпатской области Иван Балашов.

Накануне путешествия / Ужгородский городской совет

Это путешествие объединит города побратимы – Дармштадт и Ужгород уже много лет связаны дружескими партнерскими отношениями, и эта акция – еще один пример глубокой солидарности и человечности.