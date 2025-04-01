Об успехах юной пианистки рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс Тернопольского городского совета.

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Какие победы одержала пианистка

Кристина Карашкевич, ученица Тернопольской музыкальной школы №1 имени Василия Барвинского, получила четыре гран-при за участие в международных художественных конкурсах. Речь идет об очень короткие сроки – 4 конкурса за три месяца 2025 года.

Пианистка стала лучшей в таких конкурсах:

Международный двухтуровый конкурс искусств "Я все смогу";

Международный двухтуровый конкурс искусств "ART With LOVE";

Международный многожанровый конкурс искусств "Рождение легенды";

Международный двухтуровый конкурс искусств "ГРААЛЬ вдохновения".

И это не все – девушка получила четыре диплома первой степени на международных художественных конкурсах. Кроме того, недавно пианистка получила гран-при в областном конкурсе "Творчество юных" среди учащихся художественных школ.

Известно, что Кристина ученица восьмого класса фортепианного отдела, а ее преподавательницей является Любовь Кривая. Пианистка в этом году завершает обучение в музыкальной школе. Однако, девочка планирует продолжить свое музыкальное образование как пианистка!

Пианистка за инструментом / фото Тернопольский городской совет

Гордимся, что в Украине есть настолько одаренная молодежь! Как, например, юный гений математики с Полтавщины, о котором писали ранее. 24 Канал желает юной пианистке новых достижений!