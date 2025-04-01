Про успіхи юної піаністки розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс Тернопільської міської ради.
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Які перемоги здобула піаністка
Христина Карашкевич, учениця Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського, здобула чотири гран-прі за участь у міжнародних мистецьких конкурсах. Мова іде про дуже короткі терміни – 4 конкурси за три місяці 2025 року.
Піаністка стала найкращою у таких конкурсах:
- Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв "Я все зможу";
- Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв "ART With LOVE";
- Міжнародний багатожанровий конкурс мистецтв "Народження легенди";
- Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв "ГРААЛЬ натхнення".
І це не все – дівчина отримала чотири дипломи першого ступеня на міжнародних мистецьких конкурсах. Крім того, нещодавно піаністка здобула гран-прі в обласному конкурсі "Творчість юних" серед учнів мистецьких шкіл.
Відомо, що Христина учениця восьмого класу фортепіанного відділу, а її викладачкою є Любов Крива. Піаністка цьогоріч завершує навчання в музичній школі. Однак, дівчинка планує продовжити свою музичну освіту як піаністка!
Піаністка за інструментом / фото Тернопільська міська рада
Пишаємося, що в Україні є настільки обдарована молодь! Як, наприклад, юний геній математики з Полтавщини, про якого писали раніше. 24 Канал бажає юній піаністці нових здобутків!