Про успіхи юної піаністки розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс Тернопільської міської ради.

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Які перемоги здобула піаністка

Христина Карашкевич, учениця Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського, здобула чотири гран-прі за участь у міжнародних мистецьких конкурсах. Мова іде про дуже короткі терміни – 4 конкурси за три місяці 2025 року.

Піаністка стала найкращою у таких конкурсах:

Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв "Я все зможу";

Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв "ART With LOVE";

Міжнародний багатожанровий конкурс мистецтв "Народження легенди";

Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв "ГРААЛЬ натхнення".

І це не все – дівчина отримала чотири дипломи першого ступеня на міжнародних мистецьких конкурсах. Крім того, нещодавно піаністка здобула гран-прі в обласному конкурсі "Творчість юних" серед учнів мистецьких шкіл.

Відомо, що Христина учениця восьмого класу фортепіанного відділу, а її викладачкою є Любов Крива. Піаністка цьогоріч завершує навчання в музичній школі. Однак, дівчинка планує продовжити свою музичну освіту як піаністка!

Піаністка за інструментом / фото Тернопільська міська рада

Пишаємося, що в Україні є настільки обдарована молодь! Як, наприклад, юний геній математики з Полтавщини, про якого писали раніше. 24 Канал бажає юній піаністці нових здобутків!