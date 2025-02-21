В Україні є теж свої генії, і деякі зовсім юні. Про математичного вундеркінда з Полтавщини розповідає 24 Канал, посилаючись на Укрінформ.

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Який рекорд встановив хлопець

20 лютого 2025 року відбулася онлайн-трансляція встановлення рекорду з усного обчислення багатоцифрових чисел без використання електронних засобів. Його встановив учень 5 класу Даніель Свірідов з міста Кременчук Полтавської області. Участь в онлайн-презентації взяли 118 учасників з 10 країн світу.

Даніель Свірідов розробив власну авторську методику швидких обчислень та встановив світовий рекорд за швидкістю з усного обчислення багатоцифрових чисел.

Встановлення рекорду / скріншоти з відео

Методика, яку придумав Даніель, допомагає швидко множити великі числа, якщо другий множник складається з однакових цифр. У цьому способі використовується виділення коефіцієнта та запис структури множника.

Як встановлювався рекорд: дивіться відео

Під час заходу Даніель пояснив та продемонстрував свою методику, а також обчислив множення: добуток склав понад 20 цифр і був правильним. Обчислення зайняло у хлопця 2 хвилини 30 секунд. Це зафіксувала Ганна Крисюк, представниця Книги світових рекордів.

На встановлення рекорду були запрошені математики міста, які визнали методику незвичною, але дієвою. А також пораділи, що у їх місті живе геній, який демонструє, що математика жива наука.