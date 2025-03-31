Низка офіційних державних інформаційних порталів звертає увагу на вербування українських дітей російськими спецслужбами. А також дає рекомендації, як діяти дорослим, якщо вони щось запідозрили, пише 24 Канал, посилаючись на Уряд online.
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Як діяти, якщо ви запідозрили вербування дитини
Непоодинокими стали випадки вербування російськими спецслужбами юних українців. З цією метою ворог використовує різноманітні соціальні мережі й месенджери. Пропонуючи дітям легкий і швидкий заробіток за виконання певних, спочатку безневинних, завдань – наприклад, розклеювання листівок. "Завдання" згодом переростають у серйозні злочини, як теракт в Івано-Франківську 11 березня за участі двох підлітків, студентів коледжу.
Щоб запобігти подібним подіям, МОН та МВС зібрали рекомендації, на що варто звернути увагу батькам і освітянам, щоб розпізнати вербування дитини й запобігти порушенню закону.
Зверніть увагу на зміни:
- У дитини з’явилися дорогі речі, гаджети або кошти, походження яких вона не може пояснити.
- Дитина проводить багато часу в Telegram, має нових підозрілих знайомих.
- Змінилася поведінка: дитина стала замкнутою, уникає розмов, раптово зацікавилася військовою тематикою і говорить про "швидкий заробіток", купівлю коштовних речей.
Як діяти дорослим:
- Формуйте довірливі стосунки з дитиною з раннього віку.
- Говоріть із нею про правила безпеки в інтернеті.
- Навчайте не спілкуватися з незнайомцями.
- Поясніть, що "легкі гроші" можуть мати серйозні наслідки.
- Підвищуйте рівень медіаграмотності та правової свідомості дітей.
- Розкажіть дитині, що з будь-якою кризовою ситуацією вона може звернутися до інспектора СОБ (Служби освітньої безпеки). Присутність таких офіцерів у закладах освіти – це гарантія безпеки дітей.
Якщо ви зафіксували підозрілі повідомлення в соціальних мережах та месенджерах (особливо в Telegram-каналах) необхідно негайно телефонувати 102, 112 або сповіщати кіберполіцію.
Не ігноруйте зміну поведінки вашої дитини, щоб запобігти злочину та зберегти життя!