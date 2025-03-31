Ряд официальных государственных информационных порталов обращает внимание на вербовку украинских детей российскими спецслужбами. А также дает рекомендации, как действовать взрослым, если они что-то заподозрили, пишет 24 Канал, ссылаясь на Правительство online.

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Как действовать, если вы заподозрили вербовку ребенка

Нередки случаи вербовки российскими спецслужбами юных украинцев. С этой целью враг использует различные социальные сети и мессенджеры. Предлагая детям легкий и быстрый заработок за выполнение определенных, сначала невинных, задач – например, расклейки листовок. "Задания" впоследствии перерастают в серьезные преступления, как теракт в Ивано-Франковске 11 марта с участием двух подростков, студентов колледжа.

Чтобы предотвратить подобные события, МОН и МВД собрали рекомендации, на что стоит обратить внимание родителям и педагогам, чтобы распознать вербовку ребенка и предотвратить нарушение закона.



Обратите внимание на изменения:

У ребенка появились дорогие вещи, гаджеты или средства, происхождение которых он не может объяснить.

Ребенок проводит много времени в Telegram, имеет новых подозрительных знакомых.

Изменилось поведение: ребенок стал замкнутым, избегает разговоров, внезапно заинтересовался военной тематикой и говорит о "быстром заработке", покупку ценных вещей.

Как действовать взрослым:

Формируйте доверительные отношения с ребенком с раннего возраста.

Говорите с ним о правилах безопасности в интернете.

Учите не общаться с незнакомцами.

Объясните, что "легкие деньги" могут иметь серьезные последствия.

Повышайте уровень медиаграмотности и правового сознания детей.

Расскажите ребенку, что с любой кризисной ситуацией он может обратиться к инспектору СОБ (Службы образовательной безопасности). Присутствие таких офицеров в учебных заведениях – это гарантия безопасности детей.

Если вы зафиксировали подозрительные сообщения в социальных сетях и мессенджерах (особенно в Telegram-каналах) необходимо немедленно звонить 102, 112 или сообщать киберполиции.

Не игнорируйте изменение поведения вашего ребенка, чтобы предотвратить преступление и сохранить жизнь!