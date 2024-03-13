Как и когда состоятся всеукраинские олимпиады в 2024 году

В 2024 году всеукраинские этапы ученических олимпиад по большинству школьных предметов будут проходить офлайн. Ученики будут определять лучших весной.

Соответствующий приказ согласовало Министерство образования и науки Украины. Дистанционно проведут только олимпиады по языку иврит и еврейской литературы, новогреческого языка и литературы, польского языка.

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Когда и как состоятся ученические олимпиады в 2024 году

Офлайн в этом году состоятся олимпиады по астрономии, биологии, болгарскому языку и литературе, географии, информатики, информационных технологий, истории, математики, правоведения, румынскому языку и литературе, словацкому языку и литературе, венгерскому языку и литературе, украинскому языку и литературе, физике и химие.

Но, ввиду военного положения в Украине, не будут проводить олимпиады по английскому, испанскому, французскому, немецкому языкам, технологий (трудового обучения), экономики, экологии, педагогики и психологии.

Когда состоятся предметные олимпиады

Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням

Минобразования также обнародовало графики проведения предметных олимпиад:

астрономия: 31 марта – 5 апреля 2024 года;

биология: 8 – 12 апреля 2024 года;

болгарский язык и литература: 2 – 5 апреля 2024 года;

география: 1 – 4 апреля 2024 года;

информатика: 29 марта – 2 апреля 2024 года;

информационные технологии: 26 – 30 марта 2024 года;

история: 4 – 7 апреля 2024 года;

математика: 18 – 22 марта 2024 года;

язык иврит и еврейская литература: 9 – 11 апреля 2024 года (дистанционно);

новогреческий язык и литература: 16 – 17 апреля 2024 года (дистанционно);

польский язык: 16 – 17 апреля 2024 года (дистанционно);

правоведение: 22 – 26 марта 2024 года;

румынский язык и литература: 27 – 30 марта 2024 года;

словацкий язык и литература: 27 – 30 марта 2024 года;

венгерский язык и литература: 27 – 30 марта 2024 года;

украинский язык и литература: 25 – 29 марта 2024 года;

физика: 24 – 29 марта 2024 года;

химия: 22 – 27 марта 2024 года.

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