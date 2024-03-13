Відповідний наказ погодило Міністерство освіти і науки України. Дистанційно проведуть лише олімпіади з мови іврит та єврейської літератури, новогрецької мови та літератури, польської мови.
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Коли і як відбудуться учнівські олімпіади у 2024 році
Офлайн цього року відбудуться олімпіади з астрономії, біології, болгарської мови та літератури, географії, інформатики, інформаційних технологій, історії, математики, правознавства, румунської мови та літератури, словацької мови та літератури, угорської мови та літератури, української мови і літератури, фізики та хімії.
Натомість, зважаючи на воєнний стан в Україні, не проводитимуть олімпіади з англійської, іспанської, французької, німецької мов, технологій (трудового навчання), економіки, екології, педагогіки і психології.
Коли відбудуться предметні олімпіади
Міносвіти також оприлюднило графіки проведення предметних олімпіад:
- астрономія: 31 березня – 5 квітня 2024 року;
- біологія: 8 – 12 квітня 2024 року;
- болгарська мова та література: 2 – 5 квітня 2024 року;
- географія: 1 – 4 квітня 2024 року;
- інформатика: 29 березня – 2 квітня 2024 року;
- інформаційні технології: 26 – 30 березня 2024 року;
- історія: 4 – 7 квітня 2024 року;
- математика: 18 – 22 березня 2024 року;
- мова іврит та єврейська література: 9 – 11 квітня 2024 року (дистанційно);
- новогрецька мова та література: 16 – 17 квітня 2024 року (дистанційно);
- польська мова: 16 – 17 квітня 2024 року (дистанційно);
- правознавство: 22 – 26 березня 2024 року;
- румунська мова та література: 27 – 30 березня 2024 року;
- словацька мова та література: 27 – 30 березня 2024 року;
- угорська мова та література: 27 – 30 березня 2024 року;
- українська мова і література: 25 – 29 березня 2024 року;
- фізика: 24 – 29 березня 2024 року;
- хімія: 22 – 27 березня 2024 року.
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