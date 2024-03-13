Ці $18 мільйонів передбачили для розбудови та відновлення української системи освіти. На що скерують кошти, читайте далі.

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Українська освіта отримає 18 мільйонів доларів

Гроші МОН скерує на ключові напрями. Зокрема, на:

облаштування сховищ;

створення цифрових освітніх центрів та цифрового контенту для навчання;

професійний розвиток учителів та оснащення закладів освіти мультимедіа тощо.

Реалізацією проєктів займатимуться потужні українські громадські організації.

Education Cannot Wait є надійним партнером України протягом років. І вони одні з перших, хто відгукнувся на нашу ініціативу "Коаліція девайсів". Тож третину коштів спрямують на закупівлю гаджетів для учнів, щоб забезпечити доступ до навчання,

– повідомив Лісовий.

І додав, що МОН веде перемовини щодо збільшення допомоги для спрямування коштів і на розвиток профтехосвіти. За словами міністра, трансформація профтехів – один із важливих фокусів нашої уваги в контексті відновлення, перекваліфікації та освіти протягом життя.

Ми сприймаємо видатки на освіту як інвестиції в людський капітал. У розбудову сильної та стійкої держави,

– акцентував посадовець.

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