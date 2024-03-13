Эти $18 миллионов предусмотрели для развития и восстановления украинской системы образования. На что направят средства, читайте дальше.
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Украинское образование получит 18 миллионов долларов
Деньги МОН направит на ключевые направления. В частности, на:
- обустройство хранилищ;
- создание цифровых образовательных центров и цифрового контента для обучения;
- профессиональное развитие учителей и оснащение учебных заведений мультимедиа и тому подобное.
Реализацией проектов будут заниматься мощные украинские общественные организации.
Education Cannot Wait является надежным партнером Украины на протяжении лет. И они одни из первых, кто откликнулся на нашу инициативу "Коалиция девайсов". Поэтому треть средств направят на закупку гаджетов для учеников, чтобы обеспечить доступ к обучению,
– сообщил Лисовой.
И добавил, что МОН ведет переговоры об увеличении помощи для направления средств и на развитие профтехобразования. По словам министра, трансформация профтехов – один из важных фокусов нашего внимания в контексте восстановления, переквалификации и образования в течение жизни.
Мы воспринимаем расходы на образование как инвестиции в человеческий капитал. В развитие сильного и устойчивого государства,
– акцентировал чиновник.
- Ранее мы информировали, что Минобразования и Минцифры вместе с Фондом Елены Зеленской запустили в Великобритании Коалицию девайсов. Чем она будет помогать украинским ученикам и учителям, которые вынужденно и учатся и работают онлайн, читайте по ссылке.