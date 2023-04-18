Украинцы активно откликнулись на идею Лисового об уменьшении количества предметов в школе
На днях глава Минобразования Оксен Лисовой предложил украинцам обсудить количество предметов в школе. Они рассказали не только о проблемах, но и предложили варианты решения.
По словам Лисового, МОН будет сейчас заниматься оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.
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Лисовой предложил обсуждение
Министр привел пример, когда в 7 – 9 классе дети изучают около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса, акцентировал министр. В частности, в условиях, которые есть сейчас в Украине.
Лисовой пригласил украинцев к обсуждению / скриншот поста министра
Как отреагировали украинцы
Украинцы активно откликнулись на предложение министра и в комментариях к его посту в фейсбуке высказали свои мысли. При этом рассказали о зарубежном опыте обучения их детей в разных странах.
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Так, земляки считают, что ученики в Украине перегружены и учат "много ненужных предметов".
Мама школьников, которые из-за войны пошли в школу в Польше, говорит, что после возвращения дети скучают по иностранной школе и страдают в нашем учебном заведении. И приводит аргументы, почему так.
Украинцы также считают, что вопрос нужно решать по-настоящему, ведь на уроках преподают неинтересно, дети устают.
При этом земляки поддерживают сокращение количества предметов в школе и просмотр учебной программы.
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Лисовой рассказал о срочных изменениях в украинском образовании
- Министр образования Оксен Лисовой заявил о сокращении количества предметов в школах.
- По его мнению, количество предметов в школах нужно уменьшить. В общем, она должна быть рациональной.
- При этом глава МОН считает, что не нужно количество предметов в школах увеличивать.