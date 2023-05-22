Лисовой сделал заявление о сокращении количества и осовременивании предметов в школах

Недавно глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что количество предметов в школах стоило бы уменьшить. Украинцы активно отозвались и устроили дискуссию по этому поводу.

На сегодняшний день МОН просматривает ряд дисциплин, которые можно сократить и сделать сжатыми курсами. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Лисовой сделал заявление о сокращении количества дисциплин в школах

Министр прежде всего акцентировал, что стоит оставить весь спектр знаний, которые ребенок должен получить. Также отметил важность осовременивания предметов, в частности труда. Этому предмету следует придать новый смысл.

Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем нужно владеть. Надо отходить от модели уроков труда, когда девочки – швейные машинки и кастрюльки, а мальчики идут на лобзики. А может, мальчикам интересен дизайн одежды – в этом тоже нет ничего плохого.

– убежден министр.

При этом, по мнению Лисового, через уроки труда детей можно приобщить к решению общественных проблем. В частности, направить усилия на помощь потерявшим дом военным и переселенцам беспризорных животных.

Можно делать очень много смысловых хороших вещей, формирующих у человека гражданскую ответственность. Ты работаешь для кого-то и наслаждаешься результатом,

– заявил министр.

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Что известно о сокращении количества предметов в школе