Лисовой сделал заявление о сокращении количества и осовременивании предметов в школах
Источник:Lb.ua
Недавно глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что количество предметов в школах стоило бы уменьшить. Украинцы активно отозвались и устроили дискуссию по этому поводу.
На сегодняшний день МОН просматривает ряд дисциплин, которые можно сократить и сделать сжатыми курсами. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
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Лисовой сделал заявление о сокращении количества дисциплин в школах
Министр прежде всего акцентировал, что стоит оставить весь спектр знаний, которые ребенок должен получить. Также отметил важность осовременивания предметов, в частности труда. Этому предмету следует придать новый смысл.
Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем нужно владеть. Надо отходить от модели уроков труда, когда девочки – швейные машинки и кастрюльки, а мальчики идут на лобзики. А может, мальчикам интересен дизайн одежды – в этом тоже нет ничего плохого.
– убежден министр.
При этом, по мнению Лисового, через уроки труда детей можно приобщить к решению общественных проблем. В частности, направить усилия на помощь потерявшим дом военным и переселенцам беспризорных животных.
Можно делать очень много смысловых хороших вещей, формирующих у человека гражданскую ответственность. Ты работаешь для кого-то и наслаждаешься результатом,
– заявил министр.
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Что известно о сокращении количества предметов в школе
- Министр образования Оксен Лисовой сделал заявление о сокращении количества предметов в школах
- По его мнению, количество предметов в школах нужно уменьшить. В общем, она должна быть рациональной.
- При этом глава МОН считает, что не нужно количество предметов в школах увеличивать.
- Так, МОН сейчас будет заниматься оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.
- Украинцы, к слову, активно отозвались по предложению министра и в комментариях к его посту на фейсбуке высказали свои мнения. При этом рассказали о зарубежном опыте обучения их детей в разных странах.
- Глава МОН Оксен Лисовой впоследствии заявил, что ключевые учебные дисциплины, которые сейчас изучают в школе, не будут сокращать. Причем как естественные, так и гуманитарные.
- Сейчас в Украине продолжается активное обсуждение количества предметов в школах. Также МОН изучает вопросы обучающей нагрузки на учеников.