Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. И уточнил, будут ли сокращать количество предметов в школах.

Важно Министр образования рассказал, какие предметы останутся в школьной программе

Будут ли сокращать количество предметов в школах

Витренко успокоил украинцев: ни химию, ни физику, ни биологию из школьной программы не выбросят. Предметам естественной направленности или тем, что обучают детей приобретать новые знания, умения и навыки, ничего не угрожает. Обсуждение количества предметов в школе, которое сейчас продолжается, является концептуальным.

Замглавы МОН объяснил: обсуждение этих тем сейчас важно, ведь министерство получает значительное количество обращений по поводу нагрузки учеников. Особенно тех школьников, которые сейчас находятся за границей из-за войны. Эти дети вынуждены посещать местные школы в соответствии с законодательством страны, в которой они находятся.

Потому никакого сокращения не будет. Проходит обсуждение структуры, оптимизации предельной нагрузки ребенка. То есть это обсуждение комплекса реформирования общего среднего образования,

– акцентировал чиновник.

Также подчеркнул, что реформе НУШ ничего не угрожает. По словам Витренко, министр образования Лисовой отметил необходимость продолжения этой реформы.

Читайте Денег не предусмотрели: в МОН рассказали, что будет с реформой Новой украинской школы

Что известно о сокращении количества предметов в школе