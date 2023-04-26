Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. И уточнил, будут ли сокращать количество предметов в школах.
Важно Министр образования рассказал, какие предметы останутся в школьной программе
Будут ли сокращать количество предметов в школах
Витренко успокоил украинцев: ни химию, ни физику, ни биологию из школьной программы не выбросят. Предметам естественной направленности или тем, что обучают детей приобретать новые знания, умения и навыки, ничего не угрожает. Обсуждение количества предметов в школе, которое сейчас продолжается, является концептуальным.
Замглавы МОН объяснил: обсуждение этих тем сейчас важно, ведь министерство получает значительное количество обращений по поводу нагрузки учеников. Особенно тех школьников, которые сейчас находятся за границей из-за войны. Эти дети вынуждены посещать местные школы в соответствии с законодательством страны, в которой они находятся.
Потому никакого сокращения не будет. Проходит обсуждение структуры, оптимизации предельной нагрузки ребенка. То есть это обсуждение комплекса реформирования общего среднего образования,
– акцентировал чиновник.
Также подчеркнул, что реформе НУШ ничего не угрожает. По словам Витренко, министр образования Лисовой отметил необходимость продолжения этой реформы.
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Что известно о сокращении количества предметов в школе
- Министр образования Оксен Лисовой сделал заявление о сокращении количества предметов в школах
- По его мнению, количество предметов в школах нужно уменьшить. В общем, она должна быть рациональной.
- При этом глава МОН считает, что не нужно количество предметов в школах увеличивать.
- Так, МОН сейчас будет заниматься оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.
- Украинцы, к слову, активно отозвались по предложению министра и в комментариях к его посту на фейсбуке высказали свои мнения. При этом рассказали о зарубежном опыте обучения их детей в разных странах.