Про це під час брифінгу розповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. І уточнив, чи будуть скорочувати кількість предметів у школах.

Важливо Міністр освіти розповів, які предмети залишаться у шкільній програмі

Чи скорочуватимуть кількість предметів у школах

Вітренко заспокоїв українців: ні хімію, ні фізику, ні біологію зі шкільної програми не викинуть. Предметам природничого напрямку чи тим, які навчають дітей здобувати нові знання, вміння та навички, нічого не загрожує. Обговорення щодо кількості предметів у школі, яке зараз триває, є концептуальним.

Заступник очільника МОН пояснив: обговорення цих тем зараз важливе, адже міністерство отримує значну кількість звернень щодо навантаження учнів. Особливо тих школярів, які зараз перебувають за кордоном через війну. Ці діти змушені відвідувати місцеві школи відповідно до законодавства країни, у якій перебувають.

Тому ніякого скорочення не буде. Відбувається обговорення структури, оптимізації граничного навантаження дитини. Тобто це обговорення комплексу реформування загальної середньої освіти,

– акцентував чиновник.

Також наголосив, що реформі НУШ нічого не загрожує. За словами Вітренка, міністр освіти Лісовий наголосив на необхідності продовження цієї реформи.

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Що відомо про скорочення кількості предметів у школі