Минобразования предлагает ввести элементы билингвального образования в старших классах украинских школ. Так, один из профильных предметов могут преподавать параллельно на украинском и английском языках.

Изменения будут касаться академических научных лицеев, уточнил гендиректор ректората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Олег Ересько. После обучения в лицеях ученик будет направлен на получение высшего образования в вузе.

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В старших классах могут преподавать один из предметов на английском

Инициатива ориентирована не столько на знание предмета, как на исследование терминологии и расширение словарного запаса. Если ученик заинтересован в изучении биологии, он сможет изучать этот предмет на английском языке.

Такая процедура будет относиться ко всем профильным предметам. Но будет функционировать тогда, когда в Украине будет полностью введено профильное образование.

Надеюсь, что не позднее 27 года, как записано в нашем законе об образовании, мы должны перейти на настоящее профильное образование с двумя типами лицеев: научные и профессиональные. Для научных лицеев мы и предлагаем такие элементы умоляемости,

– рассказал чиновник МОН.

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