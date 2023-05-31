Зміни стосуватимуться академічних наукових ліцеїв, уточнив гендиректор ректорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Олег Єресько. Після навчання у цих ліцеях учень буде спрямований на здобуття вищої освіти у виші.

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У старших класах можуть викладати один із предметів англійською

Ініціатива спрямована не стільки на знання предмета, як на вивчення термінології та розширення словникового запасу. Якщо учень зацікавлений у вивченні біології, він зможе вивчати цей предмет англійською мовою.

Така процедура стосуватиметься всіх профільних предметів. Але функціонуватиме тоді, коли в Україні буде повністю запроваджена профільна освіта.

Сподіваюсь, що не пізніше 27-го року, як записано в нашому законі про освіту, ми маємо перейти на справжню профільну освіту з двома типами ліцеїв: наукові і професійні. Для наукових ліцеїв ми і пропонуємо такі елементи благальності,

– розповів чиновник МОН.

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Якими є пріоритети підготовки до навчального року 2023 – 24

Глава українського уряду Денис Шмигаль акцентував на тому, що при підготовці до наступного навчального року міністерства й ОВА мають зосередитися на п'яти пріоритетних напрямках: