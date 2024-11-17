В Одессе школы и садики уходят на два дня выходных

В Одессе ученики школ и дети из детсадов будут иметь еще два выходных. Такое решение связано с российской атакой на Одессу 18 ноября.

После атаки на Одессу 18 ноября свет возвращается в город, воду тоже частично включают, но пока часть учебных заведений еще их не имеют, поэтому на два дня в учебных заведениях объявлены выходные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Елену Буйневич.

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Как будут работать школы

Она отметила, что информация о дальнейшей работе в таком формате касается только тех заведений, где на утро 18 ноября не будет света, воды, тепла. Об этом дополнительно сообщат педагоги.

В школах перейдут на альтернативное, заранее приготовленное расписание. Уроки будут сокращенными, до 15:30 должна завершить очный процесс вторая смена.

Также нужно тепло одеваться, ведь отапливать УФО всю школу нельзя, поэтому подогревать будут вход, укрытия и максимально сохранять тепло. Также:

во всех школах есть генераторы, есть топливо. Коридоры, укрытия, пункты несокрушимости, минимальное освещение классов будут обеспечены;

рассматривают возможность перехода на дистанционное обучение, однако нужно, чтобы это было организовано;

если воды не будет более 2 суток и не останется запасов, тогда школа перейдет на дистанционное.

Как будут работать садики

Буйневич отметила, что детей будут принимать, если ситуация не ухудшится. В то же время в случае отсутствия всего перечисленного, просят максимально сократить время пребывания в саду.

Что еще известно: