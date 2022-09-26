Ситуация сложная: дети в киевских школах будут учиться и онлайн, и оффлайн

26 сентября 2022 , 13:25
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Источник:

телеканал Киев

Из-за войны в Украине этот отопительный сезон будет довольно сложным. Часть учащихся могут вскоре перевести на дистанционное обучение.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что власти столицы будут действовать в зависимости от ситуации. Однако уже есть соответствующее поручение мэра Киева Виталия Кличко.

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Как будут учиться дети в киевских школах

В киевских учебных заведениях, по словам заместителя главы КГГА, уже ввели гибкую форму обучения. Она смешанна: дети учатся и онлайн, и оффлайн. Все зависит от желания школьников и родителей.

В то же время киевские школы в случае необходимости будут использовать разные форматы обучения. Главное – чтобы школьникам было тепло, ведь ситуация сложная.

Я уверен, что современные технологии позволят достойно пройти эту зиму и детки наши будут в тепле и с хорошими знаниями,
нахмурился Мондриевский.

Обучение в детсадах и школах Киева

По выводам экспертов, только 63% обследованных садов столицы могут открыть двери для дошкольников.

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По состоянию на 19 сентября в Киеве офлайн работали 317 детских садов. Их посещало 12500 детей. При этом в КГГА отмечают: в детском саду может находиться столько детей и воспитателей, сколько может укрыться в укрытии во время тревоги.

Новый учебный год школы Киева в подавляющем большинстве начали офлайн. В начале сентября в этих школах обучение начало 138 тысяч детей. При этом в КГГА отмечали, что 421 коммунальная школа была готова к учебному году.

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Автор: Марія Волошин