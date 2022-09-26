Ситуация сложная: дети в киевских школах будут учиться и онлайн, и оффлайн

Из-за войны в Украине этот отопительный сезон будет довольно сложным. Часть учащихся могут вскоре перевести на дистанционное обучение.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что власти столицы будут действовать в зависимости от ситуации. Однако уже есть соответствующее поручение мэра Киева Виталия Кличко.

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Как будут учиться дети в киевских школах

В киевских учебных заведениях, по словам заместителя главы КГГА, уже ввели гибкую форму обучения. Она смешанна: дети учатся и онлайн, и оффлайн. Все зависит от желания школьников и родителей.

В то же время киевские школы в случае необходимости будут использовать разные форматы обучения. Главное – чтобы школьникам было тепло, ведь ситуация сложная.

Я уверен, что современные технологии позволят достойно пройти эту зиму и детки наши будут в тепле и с хорошими знаниями,

– нахмурился Мондриевский.