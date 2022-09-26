Ситуация сложная: дети в киевских школах будут учиться и онлайн, и оффлайн
Источник:телеканал Киев
Из-за войны в Украине этот отопительный сезон будет довольно сложным. Часть учащихся могут вскоре перевести на дистанционное обучение.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что власти столицы будут действовать в зависимости от ситуации. Однако уже есть соответствующее поручение мэра Киева Виталия Кличко.
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Как будут учиться дети в киевских школах
В киевских учебных заведениях, по словам заместителя главы КГГА, уже ввели гибкую форму обучения. Она смешанна: дети учатся и онлайн, и оффлайн. Все зависит от желания школьников и родителей.
В то же время киевские школы в случае необходимости будут использовать разные форматы обучения. Главное – чтобы школьникам было тепло, ведь ситуация сложная.
Я уверен, что современные технологии позволят достойно пройти эту зиму и детки наши будут в тепле и с хорошими знаниями,
– нахмурился Мондриевский.
Обучение в детсадах и школах Киева
По выводам экспертов, только 63% обследованных садов столицы могут открыть двери для дошкольников.
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Новый учебный год школы Киева в подавляющем большинстве начали офлайн. В начале сентября в этих школах обучение начало 138 тысяч детей. При этом в КГГА отмечали, что 421 коммунальная школа была готова к учебному году.
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