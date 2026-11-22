Из-за последствий российских атак Одесса столкнулась с перебоями в снабжении теплом, электроэнергией и водой. Поэтому уже с понедельника школьники будут учиться дома, а для части дошкольников предусмотрен особый режим работы детских садов.

Об этом сообщил департамент образования и науки Одесского городского совета.

Почему школы Одессы переходят на дистанционное обучение?

С 23 по 27 ноября 2026 года включительно все школы Одессы будут работать в дистанционном формате. Такое решение было принято из-за значительных перебоев с тепло-, электро- и водоснабжением.

Для учеников, которые из-за отключения электроэнергии не смогут присоединиться к онлайн-урокам, педагоги подготовили видеозанятия. Посмотреть их можно будет в удобное время, когда появится такая возможность.

Чтобы получить записи уроков, родителям необходимо обратиться к классному руководителю или директору школы.

Как будут работать детские сады в Одессе?

В детских садах города с 23 по 27 ноября будут работать только дежурные группы. Их организуют для детей работников предприятий и учреждений критической инфраструктуры.

Родители могут уточнить, будет ли работать такая группа и как в нее попасть, непосредственно в администрации своего детского сада.

Сложная ситуация с электроснабжением в Одессе возникла после серии российских ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, 21 ноября энергетики объяснили причины перебоев с электричеством в Одесской области и предупредили о возможных проблемах с отоплением и водоснабжением из-за остановки котельных и насосных станций.