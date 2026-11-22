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Про це повідомив департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Чому школи Одеси переходять на дистанційне навчання?

З 23 до 27 листопада 2026 року включно всі школи Одеси працюватимуть у дистанційному форматі. Таке рішення ухвалили через значні перебої з тепло-, електро- та водопостачанням.

Для учнів, які через відключення електроенергії не зможуть приєднатися до онлайн-уроків, педагоги підготували відеозаняття. Переглянути їх можна буде у зручний час, коли з'явиться така можливість.

Щоб отримати записи уроків, батькам потрібно звернутися до класного керівника або директора школи.

Як працюватимуть дитсадки в Одесі?

У дитячих садках міста з 23 до 27 листопада працюватимуть лише чергові групи. Їх організують для дітей працівників підприємств і установ критичної інфраструктури.

Батьки можуть уточнити, чи працюватиме така група та як до неї потрапити, безпосередньо в адміністрації свого дитячого садка.

Складна ситуація з електропостачанням в Одесі виникла після серії російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, 21 листопада енергетики пояснили причини перебоїв зі світлом на Одещині та попередили про можливі проблеми з опаленням і водопостачанням через зупинку котелень і насосних станцій.