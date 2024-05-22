Школы в Украине трансформируют: Федоров презентовал концепцию
Источник:Михаил Федоров
В Украине школы пройдут трансформацию. Учебные заведения потеряют "советский привкус" и не будут иметь зеленых стен, красного пола и холодных коридоров.
Соответствующую концепцию уже презентовали. Вице-премьер Михаил Федоров рассказал детали изменений.
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Как изменят школы в Украине
Федоров отметил: обновить надо не только содержание и смысл образования, но и сами помещения школ. Ученики там проводят значительную часть своего времени, именно поэтому важны условия, в которых они учатся и формируются как личности.
Пространство влияет на мышление. Сегодня большинство школ в Украине построено по пяти типовым советским проектам. Обычно, это старые советские помещения. Именно поэтому вместе с партнерами и за средства доноров решили разработать концепции трансформаций таких типичных школ,
– рассказал чиновник.
Типичная украинская школа после трансформации может иметь такой вид:
Как будет выглядеть новая типовая школа / фото из телеграмм-канала Михаила Федорова
В рамках пилота планируют по таким проектам отстроить 5 школ, которые повреждены из-за войны и уже нуждаются в ремонте. Федоров уточнил, что в этих учебных заведениях изменится после реализации проекта:
- будет безбарьерность независимо от мобильности учеников или преподавателей;
- школьники и учителя смогут рисовать на стенах коридоров, менять освещение, температуру в классе и переставлять мебель под свои нужды;
- дети смогут вздремнуть в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских;
- безопасность – качественные закругленные укрытия без темных закоулков.
Посчитали, что трансформация стоит на 30% дешевле, чем новое строительство. Далее пилотные школы станут примером для послевоенного восстановления. Я считаю, что школы не должны напоминать помещения больницы. Они должны быть похожими на маленький офис Google или Netflix, на место, где рождаются прорывные идеи и мечты,
– отмечает Федоров.
Он также добавил, что реформа образования продолжается на полную. Уже реанимировали реформу НУШ, внедряют новые технологии, трансформируют профтехи, запускают реформу финансирования высшего образования и выводят учеников в безопасный режим оффлайн-обучения.
- Ранее мы информировали о том, что с 2027 года выпускники 9 классов НУШ первыми перейдут в профильную школу. Начнется период внедрения реформы профильного образования по двум направлениям: академическим и профессиональным. Детали читайте по ссылке.