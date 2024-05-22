Школы в Украине трансформируют: Федоров презентовал концепцию

В Украине школы пройдут трансформацию. Учебные заведения потеряют "советский привкус" и не будут иметь зеленых стен, красного пола и холодных коридоров.

Соответствующую концепцию уже презентовали. Вице-премьер Михаил Федоров рассказал детали изменений.

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Как изменят школы в Украине

Федоров отметил: обновить надо не только содержание и смысл образования, но и сами помещения школ. Ученики там проводят значительную часть своего времени, именно поэтому важны условия, в которых они учатся и формируются как личности.

Пространство влияет на мышление. Сегодня большинство школ в Украине построено по пяти типовым советским проектам. Обычно, это старые советские помещения. Именно поэтому вместе с партнерами и за средства доноров решили разработать концепции трансформаций таких типичных школ,

– рассказал чиновник.

Типичная украинская школа после трансформации может иметь такой вид:



Как будет выглядеть новая типовая школа / фото из телеграмм-канала Михаила Федорова

Нынешняя ситуация в Украине заставляет искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , которая обеспечивает качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

В рамках пилота планируют по таким проектам отстроить 5 школ, которые повреждены из-за войны и уже нуждаются в ремонте. Федоров уточнил, что в этих учебных заведениях изменится после реализации проекта:

будет безбарьерность независимо от мобильности учеников или преподавателей;

школьники и учителя смогут рисовать на стенах коридоров, менять освещение, температуру в классе и переставлять мебель под свои нужды;

дети смогут вздремнуть в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских;

безопасность – качественные закругленные укрытия без темных закоулков.

Посчитали, что трансформация стоит на 30% дешевле, чем новое строительство. Далее пилотные школы станут примером для послевоенного восстановления. Я считаю, что школы не должны напоминать помещения больницы. Они должны быть похожими на маленький офис Google или Netflix, на место, где рождаются прорывные идеи и мечты,

– отмечает Федоров.

Он также добавил, что реформа образования продолжается на полную. Уже реанимировали реформу НУШ, внедряют новые технологии, трансформируют профтехи, запускают реформу финансирования высшего образования и выводят учеников в безопасный режим оффлайн-обучения.