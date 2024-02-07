Как правильно на украинском назвать "сиреневый" цвет
В украинском языке есть немало красивых наименований цветов. Иногда даже довольно необычных.
А отдельные цвета даже можно описать несколькими красивыми синонимами. Однако украинцы не всегда правильно называют тот или иной оттенок.
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Как на украинском будет "сиреневый"
Часто земляки могут называть отдельные цвета суржиковыми названиями. В частности потому, что просто не знают, как сказать на украинском.
Образование 24 на этот раз подскажет еще одну распространенную языковую ошибку. И подскажет, как назвать выбранный цвет правильно.
Речь идет о суржиковом слове "сиреневый". Вместо этого надо говорить "бузковий" (укр.).
Также, если вы хотите сказать, что у вас какая-то вещь в гардеробе такого цвета, как цветы сирени, скажите, что она светло-лиловая (укр. "ясно-лілова").
И помните, что нет в нашем языке слова "сірєнь" – есть "бузок" (укр.).
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Как правильно называть цвета на украинском языке
- Мы также ранее рассказывали, как правильно назвать "бирюзовый" цвет.
- Подсказали и то, как на украинском будет "бежевый" цвет.
- А о частых ошибках и правильных названиях популярных цветов можно прочитать в нашей антисуржиковой подборке.