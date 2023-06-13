Проверку диссертации главы Минобразования Лисового на плагиат приостановили
Источник:Украинские новости
В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования сообщили, что приостановили проверку диссертации главы Минобразования Оксена Лисового на плагиат. Результат вместо этого должны были обнародовать вскоре.
О "приостановке" проверки НАОКВО рассказало в ответе на запрос журналистов. К слову, недавно министр отказался от своей ученой степени кандидата философских наук.
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Проверку диссертации Лисового приостановили
В НАОКВО сообщили: учитывая изменения в законодательстве, проверку диссертации министра на плагиат приостановили. В целях формирования позиции правоприменения норм постановления КМУ от 17.11.2021 №1197 Агентство направило соответствующие обращения в экспертные учреждения.
После публичных обвинений в плагиате Лисовой отказался от научной степени и внес изменения в постановление правительства, позволяющее это сделать всем желающим. Собственно из-за этих изменений проверка приостановлена и Лисовой может избежать наказания за вероятный плагиат в своей научной работе",
– пишет Telegram-канал УНН.
Заметим: старший научный сотрудник Института математики НАН Украины и участница антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Ирина Егорченко в апреле заявляла: НАОКВО не может наложить никаких санкций, если и обнаружит в работе министра плагиат После экспертизы агентство должно передать результаты МОН, которое возглавляет Лисовой. То есть, полагает она, возникает конфликт интересов.
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Оксена Лисового обвинили в плагиате: предыстория
- 21 марта Верховная Рада назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недобропорядочности.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.
- Также глава МОН рассказал, что сейчас формулируют новую идею добропорядочности, новые правила. Какие именно пока не уточнил, но заметил, что в диссертациях будут "предоставлять больше академической свободы университетам".
- 30 мая Оксен Лисовой заявил, что отказался от ученой степени.
- После этого заявления в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования сообщили, что продолжают проверять на плагиат диссертацию главы Минобразования Оксена Лисового.