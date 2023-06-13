Проверку диссертации главы Минобразования Лисового на плагиат приостановили

В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования сообщили, что приостановили проверку диссертации главы Минобразования Оксена Лисового на плагиат. Результат вместо этого должны были обнародовать вскоре.

О "приостановке" проверки НАОКВО рассказало в ответе на запрос журналистов. К слову, недавно министр отказался от своей ученой степени кандидата философских наук.

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Проверку диссертации Лисового приостановили

В НАОКВО сообщили: учитывая изменения в законодательстве, проверку диссертации министра на плагиат приостановили. В целях формирования позиции правоприменения норм постановления КМУ от 17.11.2021 №1197 Агентство направило соответствующие обращения в экспертные учреждения.

После публичных обвинений в плагиате Лисовой отказался от научной степени и внес изменения в постановление правительства, позволяющее это сделать всем желающим. Собственно из-за этих изменений проверка приостановлена и Лисовой может избежать наказания за вероятный плагиат в своей научной работе",

– пишет Telegram-канал УНН.

Заметим: старший научный сотрудник Института математики НАН Украины и участница антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Ирина Егорченко в апреле заявляла: НАОКВО не может наложить никаких санкций, если и обнаружит в работе министра плагиат После экспертизы агентство должно передать результаты МОН, которое возглавляет Лисовой. То есть, полагает она, возникает конфликт интересов.

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