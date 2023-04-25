Глава МОН рассказал, когда его диссертацию проверят на плагиат
Глава Минобразования Оксен Лисовой рассказал, как идет проверка его диссертации на факт плагиата. Он подал работу в НАОКВО после обвинения в академической неблагочестии.
Об этом Лисовой сказал в эфире национального телемарафона. И уточнил, что Национальное агентство по качеству высшего образования в целом осуществляет проверку работы около трех месяцев.
К теме Накажут ли министра образования Лисового в случае обнаружения в диссертации плагиата
Лисовой рассказал, когда проверят его диссертацию на плагиат
Министр уточнил, что ожидает результатов проверки ориентировочно через месяц. При этом заявил, что не давит на Агентство: нет ни юридических механизмов, ни намерения.
Я буду ждать результатов и в зависимости от того, какими они будут, принимать меры даже в отношении самого себя,
– подчеркнул глава МОН.
Также он отметил, что вопрос академической добродетели должен быть в фокусе внимания. Следует при этом принимать законодательные решения и "обрезать" возможности для плагиата.
Читайте В Агентстве по обеспечению качества высшего образования сделали заявление о диссертации Лисового и Бабака
Оксена Лисового обвинили в плагиате
- 21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.