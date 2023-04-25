Глава МОН рассказал, когда его диссертацию проверят на плагиат

Глава Минобразования Оксен Лисовой рассказал, как идет проверка его диссертации на факт плагиата. Он подал работу в НАОКВО после обвинения в академической неблагочестии.

Об этом Лисовой сказал в эфире национального телемарафона. И уточнил, что Национальное агентство по качеству высшего образования в целом осуществляет проверку работы около трех месяцев.

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Лисовой рассказал, когда проверят его диссертацию на плагиат

Министр уточнил, что ожидает результатов проверки ориентировочно через месяц. При этом заявил, что не давит на Агентство: нет ни юридических механизмов, ни намерения.

Я буду ждать результатов и в зависимости от того, какими они будут, принимать меры даже в отношении самого себя,

– подчеркнул глава МОН.

Также он отметил, что вопрос академической добродетели должен быть в фокусе внимания. Следует при этом принимать законодательные решения и "обрезать" возможности для плагиата.

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