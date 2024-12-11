Как красиво и правильно на украинском сказать "понарошку"

В украинском языке есть немало красивых слов. При этом едва ли не каждое имеет один синоним и больше.

Поэтому не стоит употреблять русские слова и фразы – даже если не знаете правильный украинский аналог. 24 Канал зато поможет обогатить свой словарь.

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Как на украинском сказать "понарошку"

Тренер по речи Виктория Хмельницкая рассказала, как заменить слово "понарошку" красивыми украинскими соответствиями. При этом посоветовала: не говорите "понарошку" или "по-іграшковому".

В украинском языке есть множество интереснейших слов,

– отметила Хмельницкая.

И предлагает говорить так:

не наспрАвжки;

завИграшки;

заІграшки;

А это как? С легкостью, в шутку, играя. Кстати, на "жартома" и "граючись" вы также можете в разных контекстах заменить "понарошку",

– уточнила популяризатор украинского языка.

Можно еще сказать так:

нібито;

начебто;

буцім би;

немов;

неначе;

Хмельницкая при этом привела пример употребления: "Доню, пограймо зараз, буцім ти їси оце печиво".

Как сказать на украинском "понарошку": видео

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку"

Недавно Виктория Хмельницкая рассказала, как на украинском сказать "вопрос на засыпку".

Говорите лучше так: