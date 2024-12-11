Поэтому не стоит употреблять русские слова и фразы – даже если не знаете правильный украинский аналог. 24 Канал зато поможет обогатить свой словарь.
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Как на украинском сказать "понарошку"
Тренер по речи Виктория Хмельницкая рассказала, как заменить слово "понарошку" красивыми украинскими соответствиями. При этом посоветовала: не говорите "понарошку" или "по-іграшковому".
В украинском языке есть множество интереснейших слов,
– отметила Хмельницкая.
И предлагает говорить так:
- не наспрАвжки;
- завИграшки;
- заІграшки;
А это как? С легкостью, в шутку, играя. Кстати, на "жартома" и "граючись" вы также можете в разных контекстах заменить "понарошку",
– уточнила популяризатор украинского языка.
Можно еще сказать так:
- нібито;
- начебто;
- буцім би;
- немов;
- неначе;
Хмельницкая при этом привела пример употребления: "Доню, пограймо зараз, буцім ти їси оце печиво".
Как сказать на украинском "понарошку": видео
Как сказать на украинском "вопрос на засыпку"
Недавно Виктория Хмельницкая рассказала, как на украинском сказать "вопрос на засыпку".
Говорите лучше так:
- завальне запитання;
- каверзне запитання;
- підступне запитання.