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Як українською сказати "понарошку"

Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, як замінити слово "понарошку" красивими українськими відповідниками. При цьому порадила: не кажіть "понарошку" чи "по-іграшковому".

В українській мові є сила-силенна цікавезних слів,

– зауважила Хмельницька.

І пропонує казати так:

не наспрАвжки;

завИграшки;

заІграшки;

А це як? З легкістю, жартома, граючись. До речі, на "жартома" і "граючись" ви також можете у різних контекстах замінити "понарошку",

– уточнила популяризаторка української мови.

Можна ще сказати так:

нібито;

начебто;

буцім би;

немов;

неначе;

Хмельницька при цьому навела приклад вживання: "Доню, пограймо зараз, буцім ти їси оце печиво".

Як сказати українською "понарошку": відео

Як сказати українською "вопрос на засыпку"

Недавно Вікторія Хмельницька розповіла, як українською сказати "вопрос на засыпку".

Кажіть краще так: