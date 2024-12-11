Тож не варто вживати російські слова та фрази – навіть якщо не знаєте правильний український відповідник. 24 Канал натомість допоможе збагатити свій словник.
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Як українською сказати "понарошку"
Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, як замінити слово "понарошку" красивими українськими відповідниками. При цьому порадила: не кажіть "понарошку" чи "по-іграшковому".
В українській мові є сила-силенна цікавезних слів,
– зауважила Хмельницька.
І пропонує казати так:
- не наспрАвжки;
- завИграшки;
- заІграшки;
А це як? З легкістю, жартома, граючись. До речі, на "жартома" і "граючись" ви також можете у різних контекстах замінити "понарошку",
– уточнила популяризаторка української мови.
Можна ще сказати так:
- нібито;
- начебто;
- буцім би;
- немов;
- неначе;
Хмельницька при цьому навела приклад вживання: "Доню, пограймо зараз, буцім ти їси оце печиво".
Як сказати українською "понарошку": відео
Як сказати українською "вопрос на засыпку"
Недавно Вікторія Хмельницька розповіла, як українською сказати "вопрос на засыпку".
Кажіть краще так:
- завальне запитання;
- каверзне запитання;
- підступне запитання.