Во время покупок мы часто обращаем внимание на цену, качество товара и выгодность предложения. В то же время в разговорах о шопинге легко допустить языковую ошибку. Особенно когда речь идет о скидках, акциях и распродажах. Украинские эквиваленты этих слов стоит вспомнить перед "Черной пятницей".

В конце ноября магазины, торговые центры и интернет-площадки объявляют о больших скидках, акционных предложениях и распродажах. Покупатели ищут выгодные предложения, сравнивают цены и ждут "Черной пятницы". В то же время в разговорах и рекламных объявлениях нередко можно услышать немало калек и русицизмов. О самых распространенных ошибках рассказывает 24 Канал.

Что такое "Черная пятница" и откуда она взялась?

"Черная пятница" (Black Friday) – день масштабных распродаж, когда магазины предлагают покупателям товары по сниженным ценам. Она приходится на пятницу после Дня благодарения в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В 2026 году Черная пятница приходится на 27 ноября.

Эта традиция связана с американской торговлей. На следующий день после Дня благодарения многие люди отправлялись за покупками, а магазины начинали активный сезон рождественских и новогодних распродаж. Со временем торговые сети превратили эту дату в масштабное рекламное событие с акциями и специальными предложениями.

Название Black Friday объясняют по-разному. По одной из самых распространенных версий, ее связывают с Филадельфией 1960-х годов: так полиция называла день после Дня благодарения из-за больших пробок, толп покупателей и напряженной ситуации на улицах. Позже название приобрело более позитивное торговое значение. Его стали связывать с выходом магазинов в прибыль – в бухгалтерских книгах убытки традиционно записывали красными, а прибыль – черными чернилами.

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Черная пятница / Magnifik

Как правильно: "скидка", "распродажа" или "акция"?

Давайте разберемся, как правильно называть снижение цен, что означает слово "распродажа" и как говорить о покупках во время Черной пятницы без языковых ошибок.

Во время Черной пятницы часто можно услышать слова и выражения, заимствованные из русского языка. Вспомните украинские эквиваленты:

скідка – знижка;

по скидці – зі знижкою;

сробити скидку – зробити знижку;

скидки до 50 процентів – знижки до 50 відсотків;

распродажа – розпродаж;

скидочна ціна – знижена ціна;

уціньонний товар – уцінений товар;

купити по акції – придбати за акційною ціною;

заказ – замовлення;

наличка – готівка;

карточка – картка;

кошельок – гаманець;

сдача – решта;

цєннік – цінник;

возврат – повернення;

поставщик – постачальник;

сєбєстоімость – собівартість;

срок годності – термін придатності;

розниця – роздріб;

опт – гур т;

упаковка товара – паковання товару.

Запомните: на украинском языке мы покупаем товары со скидкой, ждем распродаж, следим за акциями и ищем выгодные предложения. Именно такие слова стоит использовать не только во время "Черной пятницы", но и в повседневном общении.