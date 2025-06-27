В этом году для поступления в вузы Украины уже нельзя подать результаты ВНО. Вместо этого действительны только результаты национального мультитеста.

Речь идет о результатах НМТ 2022, 2023, 2024 или 2025 года. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала 24 Каналу, чего ждать абитуриентам в следующем году.

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Сколько будут действительны результаты НМТ 2025 года

Руководительница Центра отметила: пока мы не знаем точно, ведь соответствующая норма – это норма Порядка приема на обучение для получения высшего образования в конкретном году.

Мы видим, что ежегодно в соответствующем документе определяют срок действия этих результатов – и он составляет не менее трех лет. Поэтому надеемся, что такая тенденция останется в силе. Но документ согласовывает Министерство образования и науки Украины,

– акцентировала она.

Также Вакуленко ответила, могут ли изменить в 2026 году количество предметов и структуру НМТ. Она говорит, что еще рано об этом говорить, ведь этот вопрос требует обсуждения с управленцами.

Думаю, ближе к осени мы будем готовы говорить о том, каким именно будет вступительный экзамен в следующем году,

– отметила руководительница УЦОКО.

Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность заданий, вызовах и перспективах НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.