Почти 100 тысяч будут поступать на магистратуру: какая специальность самая популярная

В этом году вступительная кампания на магистратуру будет очень активна. Желание сдать экзамен в форме ВНО проявили более 90 тысяч абитуриентов.

В этом году поступать на магистратуру хотят более 90 тысяч абитуриентов. Об этом свидетельствуют результаты регистрации на экзамен в форме ВНО, который нужно сдать для поступления на выбранную специальность.

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Сколько абитуриентов зарегистрировались на экзамен

Пока данные говорят о том, что на экзамен в форме ВНО и единственное профессиональное испытание для поступления на магистратуру зарегистрировалось 93 тысячи человек.

Составлять ЕВИ в Украине будет 91 тысяча абитуриентов. Еще 2 тысячи зарегистрировались на экзамен за границей. Также отмечается, что для поступления на специальности "Социальные и поведенческие науки", "Управление и администрирование", "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения" необходимо сдать еще один экзамен – ЕФОВ.

Самый популярный предметный тест по "Управлению и администрированию". Также многие участники зарегистрировались на "Право и международное право". Меньше всего поступающих будет на профессиональном испытании по "Политологии и международным отношениям".

Зайти в персональный кабинет можно по номеру экзаменационного листка, полученным абитуриентами, и РИН-кодом, указанным в нем. В кабинете 18 июня можно будет скачать приглашение-пропуск. В документе будет указано место пункта экзамена, дата и время.

Основная сессия ВНО в магистратуру стартует 23 июня, продолжительность – до 21 июля.