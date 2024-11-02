Расходы на образование в проекте бюджета на 2025 год сократили

Верховная Рада на днях поддержала проект государственного бюджета на 2025 год в первом чтении. Заложенные на следующий год расходы на образование будут меньше, чем в 2024 году.

Это 167 миллиардов гривен против почти 175 миллиардов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ссылкой на "Экономическую правду".

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Какие расходы на образование заложили в проект бюджета

Большая часть из этих средств – более 103 миллиардов гривен – предусмотрена на оплату труда педагогическим работникам.

В то же время правительство закладывает на 2025 год ряд дополнительных программ:

2,9 миллиарда гривен – на питание учащихся начальных классов.

305 миллионов гривен – на получение образования учащимися с особыми образовательными потребностями (на уровне 2024 года).

На восстановление разрушенных и поврежденных в результате войны образовательных учреждений правительство закладывает 323,9 миллиона гривен.

Еще 37,4 миллиона гривен потратит на программу "Школа супергероев", это образование детей, которые находятся на длительном лечении.

150 миллионов гривен направят на обучение педагогов методам преподавания Новой украинской школы.

И 12,6 миллиона гривен планируют потратить на образовательные услуги для детей, которые находятся за рубежом.

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