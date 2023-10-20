Даже не половина: сколько киевлян говорит на украинском языке
Источник:Вечерний Киев
86% киевлян считают украинский язык родным. Однако только 44% говорят государственным в повседневной жизни.
Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко. И добавила, что в апреле Киевсовет принял Городскую Концепцию утверждения украинского языка во всех областях общественной жизни.
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Сколько киевлян говорит на украинском языке
Чиновница также сообщила, что в столице Украины положили начало более 50 онлайн и офлайн тренингов и языковых клубов для поддержки тренда в обществе по переходу на государственный язык.
Также она анонсировала мероприятия, посвященные Дню украинской письменности и языка, который в этом году отметим 27 октября. Именно в этот день миллионы украинцев пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства.
Так, в рамках Недели украинского языка во всех библиотеках города будут проходить турниры, вечера поэзии. В школах столицы по завершении каникул состоится неделя родного языка. В начале ноября в столице Украины также будет организован языковой фестиваль.
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Сколько киевлян перешло на украинский
- 33% жителей украинской столицы перешли из русского на государственный язык после 24 февраля 2022 года.
- Таковы результаты опроса в приложении "Киев Цифровой", который проводился в январе этого года.
- 46% ответили, что давно общаются на украинском. 13% опрошенных заявили, что говорят по-русски.
- Украинский язык назвали родным 86% опрошенных.