Перед новым учебным годом украинские общины из 18 областей активно покупают новые школьные автобусы. Всего через Prozorro Market закупили 493 транспортных средства.

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Как рассказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун, использование Prozorro Market для закупок дает ряд преимуществ, которые просто невозможно обойти вниманием.

Это позволяет им выбрать лучшее предложение за несколько дней и более низкую цену, чем в открытых торгах. Экономия при таком виде закупок обеспечивается благодаря большему количеству предложений поставщиков,

– утверждает она.

По состоянию на сегодняшний день подписано 63 договора на сумму в 1,47 миллиарда гривен. К 1 сентября должно было поставить 165 автобусов. Остальные должны поступить на места до конца текущего года.

Еще 300 школьных автобусов Украина получит от Евросоюза гуманитарной помощью. Известно, что 192 из них уже переданы в школы.

Также каждая область имеет право на подачу заявки в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии по закупке новых автобусов вместо переданных для ВСУ. Также можно заменить поврежденные. Сейчас решения ожидают 15 заявок на приобретение 721 автобуса.